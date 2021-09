El percance que ha sufrido Shakira en un parque: "Me han atacado, pero los he enfrentado"

Shakira es una de las cantantes más activas en sus redes sociales, las cuales utiliza para subir contenido de sus proyectos, bailes familiares, y también algún que otro percance al que tiene que hacer frente, como lo ha compartido este mismo martes cuando fue atacada a plena luz del día por dos jabalíes mientras disfrutaba de un paseo por un parque de Barcelona, concretamente en la zona de Pedralbes.

La cantante, que ya es una auténtica catalana, pues son muchos los años que lleva viviendo allí, ha querido compartir a través de su Instagram Stories el problema al que tuvo que hacer frente: "Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque. Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque me les he enfrentado", empezaba contando la artista mientras mostraba como le habían dejado la mochila.

Shakira | Instagram Stories Shakira

Acto seguido, quiso seguir a su hijo mayor por su lujosa casa para corroborar como se había enfrentado a unos animales tan peligrosos como los jabalíes. "Milan di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes", contaba muy orgullosa después de haber salido ilesa del enfrentamiento, eso sí, con la mochila completamente destrozada.

Un suceso que podría haber terminado de la peor manera, pero la colombiana ha querido llevarlo con mucho humor, ya que nadie espera ser atacada por dos animales mientras disfruta de un paseo por las calles de Barcelona, donde es habitual encontrarla. Y es que a la mujer de Piqué le gusta mucho recorrer la costa catalana o Castelldefels para hacer largas rutas con su skate.

Seguro que te interesa...

Así de cambiados están los hijos de Gerard Piqué y Shakira