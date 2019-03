El pelo teñido de rosa de Zayn Malik se hace con el ring desbancando el de Joe Jonas

Comenzábamos la semana enfrentando a Zayn Malik y Joe Jonas en batalla por sus nuevos looks en los que han arriesgado tiñéndose el pelo de rosa. Pues bien tras varios días de votaciones ha llegado el momento de conocer al ganador.

Con 108 puntos, Zayn Malik ha sido el ganador, pero Joe Jonas tampoco se ha quedado atrás y ha perdido por muy pocos puntos de diferencia, 77.

Y es que el excantante de One Direction no le teme a nada, ya le hemos visto con el pelo rubio, verde, rapado… ¡Y ahora rosa! Pero por lo que parece sus cambios de looks encantan a todos sus fans.