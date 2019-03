Pelea familiar en el funeral de Bobbi Kristina Brown

El pasado día 1 de agosto tuvo lugar el funeral de la hija de Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown. La joven, que murió tras haber estado seis meses en coma, fue enterrada en Georgia junto a su madre. Pero incluso en momentos tan tristes, se pudieron apreciar momentos de tensión, ya que la familia de la fallecida no tiene muy buena relación.

Leolah Brown, una tía de Bobbi Kristina, salió de la iglesia abruptamente debido a que había discutido con otra familiar de la joven, Pat Houston. Según explicó la tía paterna de la joven, el funeral estaba siendo maravilloso, hasta que Pat Houston comenzó a hablar.

"No me gustó lo que dijo y me fui", declaró Leolah. El funeral estuvo cerrado al público, y solo acudieron los familiares más allegados a la joven, y amigos de la familia, como su padre, Bobby Brown, su abuela Cissy Houston, su primo Jerod Brown, el alcalde de Atlanta Kasim Reed…