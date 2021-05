El peculiar nombre que ha elegido Natti Natasha para su primera hija

Durante los últimos meses Natti Natasha nos ha ido mostrando como iba evolucionando su embarazo. La cantante esperaba su primer hijo junto al productor de música urbana, Raphy Pina. Atrás quedaron todos los rumores acerca de los posibles amoríos de Natti y es que parece que la relación entre la dominicana y el puertorriqueño cada vez se afianza más.

Pina y Natasha empezaron una relación sentimental hace ya cinco años, pero por motivos que desconocemos, la pareja quiso mantener su noviazgo en secreto. Todo cambió a principios de este año, cuando ambos decidieron dar un paso adelante y confirmar públicamente que estaban juntos.

El productor y la cantante se conocieron cuando Natti comenzó a colaborar con el sello discográfico de Raphy y lo cierto es que el amor no tardó demasiado en surgir entre ellos. Además de confirmar su relación, este año la pareja también ha decidido comprometerse. El pasado mes de febrero Natasha publicó una fotografía del anillo de compromiso que él le había regalado y anunció que se iban a casar.

La esperadísima llegada de Vida Isabelle

Este sábado, día 22 de mayo, Raphy Pina y Natti Natasha le han dado la bienvenida a su primera hija. El orgulloso papá anunciaba el nacimiento de la niña, a la que han llamado Vida Isabelle, a través de sus redes sociales. El productor ha ido informando de como iba transcurriendo el día del parto y el viernes, junto a varias fotografías de él y Nattasha ya en el hospital, escribía el siguiente mensaje: "Estoy tan feliz, estoy más lleno de VIdA que nunca. Hoy Dios nos dará una bendición más. Hoy Dios realizará otro milagro de VIdA. HOY Dios hará lo propio para que se celebre la llegada de una Reina. Te Amo Natalia y esta es nuestra última Foto con la Bebe en tu vientre. 5.22.21 #TeamPinatti ! Vamos a dormir por que creo que la chica viene como a medio día #Vidaisabelle".

Veinticuatro horas más tarde, la primogénita de la pareja llegaba para ponerle la guinda a su amor. Lo cierto es que el camino hasta llegar a este momento no ha sido nada fácil y es que en un principio, Natti Natasha pensó que jamás podría quedarse embarazada. Los médicos le advirtieron de que le resultaría muy complicado tener hijos, por no decir casi imposible, ya que en el pasado le habían extirpado una trompa de falopio y un ovario. Además, en el año 2016 la cantante tuvo que ser operada de un tumor que afortunadamente resultó ser benigno.

A pesar de todo lo anterior, Natti decidió realizarse una inseminación in vitro, aunque esta no dio resultado. No obstante, ella y Raphy no se dieron por vencidos y volvieron a intentarlo, esta vez el proceso sí que tuvo éxito. Transcurridos los primero seis meses de gestación, la pareja dio a conocer que muy pronto se convertirían en papás y posteriormente, a través de una divertida fiesta virtual, revelaron el sexo del bebé.

…

Seguro que te interesa

Natti Natasha, impacta publicando una foto sin nada de maquillaje