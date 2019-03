Paulina Rubio tiene una hermana secreta fruto de una relación extramatrimonial de su padre

HASTA AHORA, 'NI UNA SOLA PALABRA' SOBRE SU HERMANASTRA ANA PAOLA RUBIO

Por si no tenía suficiente con la guerra judicial en la que está envuelta con su ex marido Colate, a Paulina Rubio le sale una hermana secreta. La cantante mexicana comparte sangre y apellido por parte de padre con una mujer llamada Ana Paola Rubio. Toda una historia digna de telenovela que sale a la luz ahora, ya que hasta el momento Paulina no había dicho 'ni una sola palabra' de la existencia de esta hermanastra.