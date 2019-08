ha denunciado no poder ver a su hijo eros

Paulina Rubio no duda en presumir orgullosa de sus hijos a través de las redes sociales. La cantante está disfrutando del verano junto a sus pequeños antes de comenzar su gira 'Deseo'. Una situación la cual no le hace mucha gracia a su ex Gerardo Bazua, el cual ha denunciado una vez más que la artista no le deje ver a su hijo Eros y ahora lo ha hecho a través de un vídeo que ha publicado en Instagram.