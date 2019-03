Paulina Rubio celebra su 42 cumpleaños bautizando a Andrea Nicolás por el ritual Maya

Sí, sabemos que no lo parece, pero nuestra Paulina Rubio se hace mayor y este lunes cumplía las 42 primaveras. Sexy como nadie, la reina del escenario decidió aprovechar tan importante fecha para bautizar a su pequeño Andrea Nicolás. Original donde las haya, optó por hacerlo por el ritual maya.

La celebración tuvo lugar en Riviera Maya, en el Caribe mexicano, y a ella no faltaron algunos amigos de la artista como Trista Rullan, Ximena Díaz, Santiago Fuster y Eugenio López, que ejerció de padrino del peque. Eso sí, el gran ausente fue Nicolás Vallejo-Nágera, ex marido de la cantante y padre de su hijo, con el que llegó a un acuerdo sobre la custodia hace sólo unos días y que ha decidido no estar presente.

Quien tampoco estuvo presente fue Bazúa, el concursante de 'La Voz México 2' que es algo más que amigo de su ex coach. Eso sí, el chico quiso mandarle un mensaje muy cariñoso desde su cuenta de Twitter: "Felicidades @paurubio por este SOL, que nace y sale igual que tú... FELICIDADES... Loveisintheair!! #HappyBdayPaulinaRubio".

Un fiestón íntimo con los asistentes vestidos al más puro estilo ibicenco de blanco y con corona de flores que esperamos que Pau haya disfrutado. ¡Felicidades!