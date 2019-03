Paulina y Colate ¿separación a la vista?

Hace poco que vimos a Paulina Rubio andando sola por las calles de Miami. Al mismo tiempo, pillamos a Colate en el barco de Eva Longoria y Eduardo Cruz pasándoselo estupendamente y ahora... llegan los rumores de separación.

La verdad es que Paulina no atraviesa su mejor momento. Desde que perdiera a su padre su semblante no es el mismo aunque, como ella mismo dijo, llevó su muerte mucho mejor gracias al nacimiento de su primer hijo. Y debe ser que su bebé le agota la energía porque Paulina Rubio no se corta un pelo y la han pillado zampándose unos platos de comida que levantan la envidia del personal, algo que no le ayuda nada a recuperar la figura tras el parto, una cuestión que, al parecer, le trae de cabeza. Pero Pau, si sigues así de tragona ¡no podrás volver a meterte en tu talla!

La chica dorada se pasa al bronce gracias a su cara triste y sus mensajes en Twitter donde no para de hablar de comida y de su niño, del que dice que es el amor de su vida ¿Y Colate? ¿Qué ha pasado entre la pareja más cool del panorama nacional? Desde luego, de su marido, ni mú en la red social y ya se empieza a creer que el cuento de hadas se acabó, junto con el buen rollo y el amor que se profesaban.