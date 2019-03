Paula Echevarría y David Bustamante o Beyoncé y Jay-Z entre las parejas que protagonizan su historia de amor en videoclips

A la hora de protagonizar los videoclips de sus respectivos singles, muchas son las estrellas que quieren que su parejita de turno sea el protagonista de su ansiado vídeo. David Bustamante no dudó en escoger a su mujer, Paula Echevarría para protagonizar el clip de 'A contracorriente', un vídeo la mar de romántico emulando escenas de la película 'Notting Hill', ¡para morir de amor!

Jennifer López también ha querido presumir de chulazo, y es que tener un bailarín como novio... ¡Es lo que tiene! Además, la química que hay entre JLo y Carper Smart es más que evidente, como la que en su día nos dejaron ver Beyoncé y Jay-Z en el vídeo del famoso tema 'Crazy in Love'. El hombre más sexy según la revista People, Adam Levine, también se llevó a su antigua chica bajo los focos para presumir de idílica historia de amor, y es que no hay mejor prota para el vídeo de 'Never Gonna Leave This Bed' que Anne Kyalitsyna.

Los respectivos novios de Britney Spears, Jessica Simpson o Pink también han protagonizado alguna que otra historia de amor bajo los focos y al ritmo de la música. ¿Quién será la próxima 'star' en llevarse a su chic@ al rodaje de su videoclip? ¡Hagan sus apuestas!