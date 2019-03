Pattie Mallete, la madre de Justin Bieber, cumple 39 años rodeada del cariño de los fans de su hijo

Hoy cumple 39 años la madre de uno de los ídolos de adolescentes por excelencia: Justin Bieber.

Pattie Mallette sopla las velas rodeada del cariño de su familia y amigos y, además, de l@s incondicionales fans de su hijo que no han dudado en felicitarla a través de las redes sociales, llegando a convertir #HappyBirthayPattieMallette en trending topic del día.

La escritora y productora de cine ha sido un apoyo incondicional de su hijo, al que trajo al mundo con tan sólo 17 años. En 2012 publicó su autobiografía, ‘Nowhere but Up: the Story of Justin Bieber´s Mom’, libro en el que revelaba datos de su vida bastante duros como que, de pequeña, sufrió abusos sexuales.

Es más, incluso llegó a protagonizar alguna polémica cuando en octubre de 2014, tras la ruptura de Bieber con Selena Gomez, dedicó una publicación a Kendall Jenner: “Sé que lo amas. Yo sé que necesita amor. Pero… #DontBeAHomeWrecker”, escribió, llamando ‘rompehogares’ a una de las pequeñas de las Kardashian.