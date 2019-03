Pattie Mallete, la madre de Justin Bieber, da la cara por su hijo

Pattie Mallete, la madre de Justin Bieber, se ha puesto tierna. Está de vacaciones con su hijo en Las Maldivas y se ve que el tiempo que están compartiendo juntos ha hecho que Pattie quiera defender a su niño a capa y espada.

Así ha publicado unas bonitas palabras de las que todo el mundo está hablando: “Estoy muy orgullosa del fantástico joven que eres y del hombre en el que te estás convirtiendo. Ninguno de nosotros es perfecto y nunca lo será (así que vamos a necesitar siempre un poco de paciencia entre nosotros), pero es evidente que tu acercamiento a Jesús se nota en todas las decisiones que tomas cada día y por los buenos frutos que traes contigo”.

No sabemos si esta declaración tiene algo que ver con el descontento que mostró la madre de Selena Gomez, con la que Bieber retomó hace un tiempo la relación, porque su hija volviera a dar una nueva oportunidad al canadiense: “Admiro tu carácter y tu integridad. Lo maravillosamente maduro y sabio que eres a pesar de tu edad. Eres tan divertido que a veces incluso me descubro riéndome en alto yo sola recordando alguna cosa que has dicho o hecho. Y tu corazón es oro. Te quiero hasta la luna y más. Postdata: ¿He dicho ya lo orgullosa que estoy de ti?".

Más claro no ha podido dejar lo mucho que su hijo está cambiando. Recordemos que hace unos meses Justin canceló su gira, ‘Purpose Tour’, por “circunstancias inesperadas”, según dijo el propio cantante a través de su Facebook. Se ve que fueran las circunstancias que fueran le están viniendo de maravilla.