Patrick Schwarzenegger publica un tuit tras ver a Miley Cyrus con la modelo Stella Maxwell

Hace horas nos quedamos con la boca cual buzón de correos tras el vídeo que protagonizó Miley Cyrus con el ángel de Victoria’s Secret Stella Maxwell. Un vídeo en el que podemos ver a la cantante y la modelo derrochando pasión en plena calle, tanta que incluso se puede ver a la modelo con los pantalones bajados.

Después de esta sorprendente noticia, la reacción de su exnovio Patrick Schwarzenegger no se ha hecho esperar. El actor publicó un tuit que tenía toda la pinta de ir en dirección a Miley Cyrus, y es que aunque lo borró segundos más tarde, una cuenta de Twitter dedicada a la cantante consiguió hacer una captura de este mensaje.

Esta cuenta tradujo el tuit como "Desearía que me importara", pero... ¿y si realmente tiene otro significado? Ya que esta traducción podría interpretarse de dos formas: una, que no le importa ya lo que haga Miley con su vida; o dos, que le hubiese gustado haber cuidado más su relación con la cantante y no haberla perdido tan rápidamente.