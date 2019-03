Patrick Schwarzenegger se divierte en el Festival de Coachella 2015 sin Miley Cyrus

¿HAN ROTO SU RELACIÓN DE FORMA DEFINITIVA?

¿Qué está pasando entre Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger? Y es desde que fueron fotografiados compartiendo cena tras ser Patrick pillado con otra, no les hemos vuelto a ver juntos. Aunque sabemos que Patrick está disfrutando a tope del Festival de Coachella sin Miley, mientras la cantante se encuentra en Los Ángeles en el estudio de grabación con Mike Will Made It. ¿Han roto definitivamente?