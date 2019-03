Patrick Schwarzenegger acosa a Miley Cyrus con llamadas y mensajes

EL HIJO DE ARNOLD Schwarzenegger SE NIEGA A OLVIDARLA

Desde que Miley Cyrus decidió romper con Patrick Schwarzenegger tras ser fotografiado disfrutando de las vacaciones de primavera en México junto a una misteriosa morena, Patrick no levantan cabeza. Y es que según ha revelado una fuente al portal HollywoodLife.com, Patrick se niega a olvidar a Miley y no para de mandarle mensajes y llamarla para que vuelva a su lado. Pero de momento, Miley tiene claro que no quiere volver a su lado y está disfrutando a tope de su soltería.