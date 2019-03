Pastora Soler anuncia que se retira del mundo de la música a través de Facebook

Alucinados nos hemos quedado al ver que Pastora Soler ha anunciado hace minutos que se retira del mundo de la música. El pasado 8 de marzo la cantante sufría una aparatosa caída del escenario (como podéis ver el vídeo) durante el concierto que ofreció en el auditorio de Fibes en Sevilla tras sufrir un desmayo. La artista tuvo que suspender el concierto y ser trasladada al hospital.

Un susto que ha hecho gran mella en Pastora causándole un miedo escénico tan atroz por el que se ha visto obligada a tener que abandonar su carrera profesional, al menos de momento.

Así lo anunciaba la cantante a través de su cuenta personal de Facebook con un contundente y sincero comunicado: "Os hablo desde un corazón roto de dolor,de impotencia y con esta angustia q he sentido y siento y que tardare mucho en olvidar... Como os dije anoche el respeto por mi publico es lo mas grande q he aprendido en estos 20 años.. He puesto todo de mi parte por superar un miedo escénico q apareció en mi vida el 8 de marzo de este año,lo crei superado pero anoche de nuevo en Málaga,ante un público al que le debo tanto y una tierra que siento mia,me fallaron las fuerzas de nuevo afectando esta vez incluso a mi garganta... No puedo mas que agradecer vuestro cariño y comprensión y deciros que ya no me quedan fuerzas para seguir.... Debí tomar la decisión de poner un punto y aparte en mi carrera hace algunos meses pero mis ganas de luchar me impulsaron a seguir.. Hoy os anuncio la decisión de dejar mi actividad profesional hasta volver a recuperar la confianza en mi. Lo siento con toda mi alma.. Pastora Soler".