Participa en nuestro concurso y conoce en persona a Justin Bieber

Presta atención porque estás ante una oportunidad única para conocer a tu ídolo. Justin Bieber vendrá a Madrid para dar un concierto y tú puedes estar junto a él, conocerle, hablar con el cantante y ¡desearle suerte!

Para ello, hemos organizado un concurso. Tienes que mandar todas las fotos que quieras, demostrando que eres el fan número uno de Justin. El ganador será el que más votos obtenga de la lista de seleccionados. Puedes empezar a mandar ya tus fotos y recuerda que la fecha límite de recepción de fotografías es el miércoles 30 de marzo, hasta las 17h.

Te preguntarás...: "¿Y cómo envío mi foto?". Hemos creado un 'buzón' para ello. En el especial de nuestro concurso 'Conoce a Justin Bieber', en el módulo que podéis encontrar arriba a la derecha, con el nombre de 'Tu clip', podéis adjuntar vuestras fotos y rellenar todos vuestros datos. No os olvidéis de leer las bases del concurso y las autorizaciones paternas... Si no eres mayor de edad, y consigues ser ganador y no tenemos tu autorización paterna, no podrás conocer a Justin.

Solo las imágenes más ocurrentes y divertidas serán seleccionadas. De estas, cada día elegiremos 20 que pasarán a nuestra lista de finalistas, los cuales podrás votar. Date prisa porque cuánto antes recibamos tu foto, más tiempo tendrás para que ésta sea votada y poder llegar a ser el que conozca a Bieber. El límite para votar será el día 1 de abril a las 16h.

El ganador podrá llevar a un acompañante y conocer en persona a Justin Bieber . El día elegido para el encuentro será el mismo en el que el cantante estará en directo en el Palacio de los Deportes, cuya emisora oficial es Europa FM. ¿A qué esperas? ¡Manda tus fotos ya! Mientras tanto, ya puedes votar por tus favoritos.