Paris Jackson intentó suicidiarse tras descubrir que ella y Prince no son hermanos biológicos

SEGÚN INFORMA EL 'DAILY MAIL' Y 'THE SUN'

Desde que se descubriera el intento de suicidio de Paris Jackson, son muchos los motivos con los que se ha especulado. Las últimas informaciones que recogen tanto el 'Daily Mail' como 'The Sun' apuntan a que Paris se habría enterado de que ella y su queridísimo hermano Prince no son hermanos biológicos. Desde que se enteraron de esto, parece que entre los dos han surgido muchas disputas y se han alejado mucho, algo que la adolescente, muy afectada desde la muerte de Michael, no habría podido superar...