Paris Jackson felicita a su fallecido padre Michael Jackson por su cumpleaños

Paris Jackson ha querido recordar a su padre Michael Jackson en el que sería su 59 cumpleaños. La joven de 19 años, hija del rey del pop, ha querido enviarle sus mejores deseos en este día tan especial.

En Instagram, Paris ha escrito: "Deseos de cumpleaños para el amor de mi vida, la persona que me enseñó de qué trata realmente la pasión, la persona que me dio una moral sólida para saber cómo vivir y soñar. Nunca volveré a sentir el amor como lo sentí contigo. Tú siempre estás conmigo y yo siempre estoy contigo. Aunque no soy tú, y tú no eres yo, sé con todo mi ser que somos uno. Y nuestras almas nunca cambiarán. Gracias por la magia, por y para siempre".

"Yo era la princesa perfecta ante los ojos de mi papá", dijo Paris en una entrevista. Ahora se encuentra en Atlanta, Georgia, grabando 'Star', la serie de FOX en la que participa. Desde la muerte de su padre, Paris se ha hecho varios tatuajes en su honor y ha defendido a capa y espada los rumores que apuntaban que Michael no era su verdadero padre biológico. Con este gesto queda demostrada la gran admiración por él y lo mucho que le echa de menos.