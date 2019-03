Una pareja se compromete durante un concierto de Adele

LA ARTISTA LES HIZO SUBIR AL ESCENARIO

Adele ha vivido uno de los momentos más románticos que han tenido lugar en sus conciertos. Una pareja que se encontraba entre el público se comprometió en pleno directo mientras interpretaba su conocido tema 'Make you feel My Love'. Tal fue la sorpresa de la intérprete de 'Hello' que invitó a la pareja a subir al escenario para compartir con ellos tal feliz momento.