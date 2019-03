Un paparazzi muere atropellado tras fotografiar el Ferrari de Justin Bieber

EL COCHE DE JUSTIN BIEBER COMETIÓ UNA INFRACCIÓN PERO EL CANTANTE NO CONDUCÍA

Un paparazzi murió atropellado en Los Ángeles después de haber conseguido una instantánea en la que el Ferrari blanco de Justin Bieber acababa de cometer una infracción. A pesar de ser su coche no era el cantante el que estaba al mando del volante, ya que le había prestado el bólido a unos amigos. De esta manera se ha querido dejar claro que Bieber no estuvo involucrado en el atropello ni tampoco tuvo nada que ver con la falta cometida, aunque no es la primera vez en la que el joven canadiense ve relacionado con incidentes y periodistas.