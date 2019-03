El papá de Miley Cyrus vuelve a ganarse la vida tras el fin de 'Hanna Monatana'

Menudo ha sido este último año para Billy Ray Cyrus, el conocido cantautor de country. Tras 19 años de matrimonio ha tenido que vivir un duro divorcio, el final de Hannah Montana (una gran fuente de ingresos, para qué negarlo) y las habladurías acerca de si es o no un buen padre. Así que al mal tiempo buena cara.

Y va y se anima con un disco repleto de canciones patrióticas dedicado a las fuerzas armadas de su país: “I´m American”. Cyrus padre dice que la idea surgió como homenaje tras una visita a soldados militares en zona de combate. La cosa es tener una excusa para aumentar la cuenta bancaria.

Aunque él haya querido hacer un homenaje a los soldado estadounidenses nosotros nos preguntamos si la idea no le habrá surgido al ver el éxito del ‘patriotic-single’ de su hija, “Party in the USA”. Salió a la luz en 2009 y con la muerte de Osama Bin Laden pasó de 100 a 200 millones de reproducciones.

En todas las familias los hijos siguen los pasos de sus padres y en esta parece que funcionan alrevés: todos detrás de la niña prodigio Miley Cyrus.