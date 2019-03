Las palabras de Carlos Vives que no gustarán a Maluma

Carlos Vives ha concedido una entrevista con la que ha generado mucha polémica, y es que por primera vez el cantante manifiesta su opinión sobre las letras machistas que contienen los exitosos temas de Maluma y que tantas críticas han generado en los últimos meses.

Vives ha concedido una entrevista al diario argentino Clarín donde ha hecho declaraciones como esta: "El reggaetón es contenido sexual explícito; para un caballero es difícil entenderlo".

"Hay una ley que dice que los caballeros perdemos la memoria. Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura. Me llama la atención los jóvenes hablando de esas cosas y eso me hace recordar una frase de mi abuelo: "Dime de que te ufanas, y te diré de qué careces". No puedo entender al tipo cantando lo que le hace a una mujer, jactándose de eso", agregó.

Unas palabras que sorprenden después de colaboración que hicieron juntos hace tiempo: "También le he dicho cosas de sus canciones en la cara. Sobre todo, porque los músicos jóvenes se me han acercado a mí con cariño. A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: "¿Qué es el trap?" Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés", explica Vives en la entrevista.

¿Qué le parecerán a Maluma estas palabras de su compatriota?