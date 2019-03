El padre de Louis Tomlinson, Troy Austin, intenta suicidarse

CON EN EL COCHE DE UN AMIGO

El padre de Louis Tomlinson, Troy Austin, ha intentado quitarse la vida en un coche. El padre del cantante de One Direction ha sido encontrado por la policía mientras que inhalaba monóxido de carbono tras manipular el tubo de escape de un amigo. El cantante y su padre no mantienen relación desde hace tres años, por lo que los representantes de 1D no se han pronunciado al respecto.