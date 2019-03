El padre de Justin Bieber habla sobre las fotografías desnudo de su hijo: "¿Con qué alimentas esa cosa?"

Las fotografías donde Justin Bieber fue pillado desnudo en su escapada a Bora Bora siguen estando en boca de todos. Ahora, el último en comentar las reveladoras instantáneas ha sido el padre del cantante, Jeremy Bieber, quien publicó un tuit diciendo: "¿Con qué alimentas esa cosa? #papáorgulloso", haciendo referencia a los genitales del canadiense.

Jeremy se arrepintió poco después de estas palabras y acabó borrando el controvertido tuit pero las críticas no tardaron en llegar.

Días después Justin Bieber acudió a una entrevista de radio en el programa 'Zach Sang & The Gang' y quiso salir en defensa de su padre por dicho acontecimiento: "Cuando me enteré de que la gente le estaba odiando, me sentí mal. ¿Qué padre no estaría orgulloso de eso? Tengo 21 años, ya sabes lo que quiero decir", alegaba la estrella del pop.

Aunque al principio Justin estaba muy disgustado al respecto de estas fotos y dijo que se había sentido súper violado después se lo ha tomado con humor y entre risas reveló el apodo que sus fans le han dado a su pene: 'Jerry'.