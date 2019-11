Pablo López y Laura Devesa, la exgimnasta con la que mantuvo una relación durante diez años, podrían haberse dado una segunda oportunidad. O al menos eso indican las imágenes que pública en exclusiva la revista ¡Hola!, en las que puede verse a la pareja de lo más relajada disfrutando del día juntos. Además de mostrarse de lo más cariñosos y cómplices, se le vio compartiendo muchas risas, por lo que todo indica que la expareja podría haber vuelto.

El cantante termina así con los rumores que le relacionaban con Blanca Suárez, quien justo acaba de romper con Mario Casas. Y es que la actriz y el cantante han sido vistos muy juntos últimamente.

El propio Pablo ya podría haber dado pistas de su reconciliación al pronunciar unas bonitas palabras sobre Laura en una reciente entrevista: "Lo bonito de esto es que no es culpa de nadie, que no hay rencores", confesaba. "No me gusta hablar en pasado porque la sigo teniendo cerca, que es lo bonito. Es un gran ser humano que la vida me ha puesto cerca y yo la sigo queriendo, sigo teniéndola cerca después de once años juntos".

Seguro que te interesa...

Blanca Suárez se refugia en un famosos cantante tras su ruptura con Mario Casas