El motivo por el que Pablo Alborán hizo pública su homosexualidad

Pablo Alborán se ha abierto en canal y ha expuesto las razones por las que decidió hablar públicamente sobre su orientación sexual. El pasado 17 de junio, el cantante, a través de sus redes sociales, compartía un vídeo que tituló: "Tengo algo que deciros", donde confesaba ser homosexual, y que te mostramos en el vídeo de arriba. Ahora, meses después, ha querido conceder una entrevista en exclusiva a GQ España, donde no sólo ha revelado algunos detalles de su nuevo disco, 'Vértigo', o de cómo vivió la pandemia, sino también del motivo que le impulsó a sincerarse sobre ese aspecto de su vida personal.

El intérprete de 'Te he echado de menos' ha asegurado que no se trató de una decisión pensada o planeada previamente. Simplemente, "fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía... lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete".

Fue el reencuentro con su casa lo que le hizo dar el paso de "querer construir también". El artista asegura que a pesar de haber vivido y de haber tenido sus parejas, "no quería que, si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una 'pillada'. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado".

Sin embargo, aunque en su día recibió cientos de miles de mensajes de apoyo, ha explicado que hubo algunos que cuestionaban la veracidad de las razones que le empujaron a publicar el sonado vídeo. "He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo. He escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo. Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada... pero de verdad, ¡es que no hay nada!", ha confirmado.

