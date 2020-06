Pablo Alborán decidía abrir hace escasas horas su corazón y hacer pública su homosexualidad publicando un sincero vídeo en su cuenta de Instagram donde por primera vez ha revelado que es gay.

"Hola, familia. Hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… lo que nos hace feliz y lo que no", comenzaba diciendo el malagueño.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era", declara abiertamente el cantante.

Pero aunque ahora ha sido cando Alborán ha decidido hacerlo público, el artista confiesa que "en mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido, siempre he estado acompañado a la hora de cumplir mis sueños".

Una noticia que ha generado un sinfín de reacciones, y es que han sido muchos los famosos que han querido mandarle un mensaje compartiendo con él esta felicidad y aplaudiendo su valentía.

Melendi, Rosalía, Paula Echevarría, David Bustamente, Jesús Vázquez, Sara Carbonero, Paco León… ¡Así han reaccionado los famosos a este post que se ha plagado de mensajes!