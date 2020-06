Pablo Alborán ha anunciado públicamente que es homosexual. El cantante ha querido sincerarse en un vídeo que ha colgado en sus redes sociales donde se ha mostrado totalmente honesto con sus cientos de miles de fans a lo largo de este mundo.

"Hola, familia. Hola a todos. Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo… lo que nos hace feliz y lo que no", comenzaba diciendo el malagueño.

Y continuaba hablando sobre el amor que nos une y "nos hace más fuertes", para llegar a la confesión más personal que ha hecho en su vida: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era".

Él mismo reconoce que ya mucha gente lo suponía, lo sabía "o simplemente le da igual", pero está tranquilo porque sabe que "en mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido, siempre he estado acompañado a la hora de cumplir mis sueños".

Seguro que te interesa...

El chupetón de Pablo Alborán que no ha pasado desapercibido en los Goya 2020

Sin duda alguna, sus seguidores, compañeros y amigos le han mostrado su total apoyo, y es que aunque eran muchos los rumores que habían surgido siempre en torno a su sexualidad, es la primera vez que Pablo habla alto y claro sobre el tema.