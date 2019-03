Orlando Bloom presenta a Katy Perry a su madre en Londres

La nueva pareja del momento es Orlando Bloom y Katy Perry, desde que salió a la luz el romance entre ambos son muchas las ocasiones en las que se les ha pillado haciendo muchas cosas juntos. Y es que, la relación se va afianzando a pasos agigantados.

Así, los tortolitos han estado unas semanas disfrutando de un viaje de ensueño donde han visitado Londres, Nueva York o Hawái a la vez que se iban conociendo mucho mejor.

Pero el actor ha querido llevar su relación mucho más lejos y no ha dudado en presentar a su madre a su nueva novia. Tal y como afirma The Mirror el encuentro tuvo lugar en Londres, donde reside la madre, se conocieron en un pub de Buckinhamshire el martes y al parecer según una fuente de The People ambas se llevaron muy bien y estuvieron riendo un buen rato.