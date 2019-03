One Direction se separa durante un tiempo

SEGÚN HA INFORMADO EL DIARIO BRITÁNICO ‘THE SUN’

One Direction se separa. Así lo ha confirmado algunas fuentes al periódico The Sun: “Los chicos han estado juntos cinco años. Ellos merecen por lo menos un año para trabajar en sus propios proyectos”. La noticia llega poco antes de que salga a la luz su próximo álbum, que no tendrá gira, por lo que su concierto del próximo 31 de octubre podría ser el último concierto completo en la historia del grupo, que se celebrará en el Sheffield’s Motorpoint Arena.