One Direction se ‘separa’ por culpa de la revista Teen Vogue

No hay nada que se les resista a los chicos de One Direction. Y es que, además de haberse convertido en la boyband del momento, Zayn Malik, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Louis Tomlinson están arrasando en el mundo de la moda. Y no solo por la apertura de su nueva tienda en Manhattan, sino porque nuestros chicos ya son el principal reclamo para las revistas más fashion y no dudan en llevarlos a sus portadas, como ha sido el caso de Teen Vogue.

La publicación ha querido sacar el máximo partido a los componentes de la banda y en su próximo número de diciembre ha ‘separado’ a los chicos, haciendo que cada uno de ellos protagonice una portada diferente. En ellas, además de sacar sus armas de seducción y dejar bien clarito que además de cantantes son modelos de altura, 1D se sincera para sus seguidoras.

Harry, de quien más se habla estos días por su reciente romance con Taylor Swift, asegura que “está pasado de moda”; Zayn, por su parte, dedica sus titulares a hablar de la imagen de la banda y asegura que sí que tienen un lado de “chicos malos”. Palabras que complementa nuestro guaperrísimo Louis, confesando que son muy, pero que muy traviesos…

Liam y Niall no han querido quedarse atrás, por supuesto, y también han dedicado titulares de lo más sorprendentes. Mientras el rubito del grupo ha querido acercarse aún más a sus fans diciendo que a pesar del éxito son chicos normales y corrientes, Liam ha contestado claro y rotundo cuando le han preguntado por su supuesta relación con Leona Lewis: “No tengo ningún proyecto amoroso”.

Sin duda, estos chicos no dejan de cosechar éxitos desde que se dieran a conocer hace ahora dos años en X Factor y lo cierto es que viendo lo sencillos, naturales, cercanos y el arte tan suyo que no les cabe ni en el cuerpo, estamos seguros de que nos queda One Direction para años y años…