One Direction Vs. 5 Seconds of Summer: ¿qué grupo ha triunfado más este año?

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

¡Ya está aquí la batalla celebrity de la semana! Y en esta ocasión se enfrentan dos bandas que están causando mucho revuelo, tanto encima como debajo de los escenarios. Y es que después de enterarnos que 5 Seconds of Summer estaban nominados a los Video Music Awards y One Direction no hemos querido enfrentarlos para que tú decidas qué grupo se merecería más la nominación. Recordemos que el jueves descubriremos cuál es el vencedor de la batalla y publicaremos los 3 mejores comentarios que nos dejéis, contando cuál es vuestro favorito y por qué debería ser el ganador. Así que no seáis tímidos… ¡a votar y a comentar!