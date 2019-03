One Direction saca a relucir su cara más 'payasa' con un fin solidario

Con narices rojas y muy sonrientes sorprenderán los chicos de One Direction en los Brit Awards. Y aunque con este frío el motivo podría ser un buen resfriado, lo cierto es que se debe a que este año la banda británica forma parte del 'Red Nose Day', una iniciativa llevada a cabo por Comic Relief que trata de recaudar fondos para los más necesitados.

Las jóvenes estrellas viajaron a Acra, en Ghana, donde pudieron disfrutar de una intensa jornada en la escuela del lugar junto a los niños. Conmovidos e involucrados con la causa, los integrantes describían el viaje como "la mejor y más increíble experiencia" de sus vidas.

No tardaron en llegar sus mensajes a través de Twitter cuando regresaron: "¡Por favor participad en elrednoseday! ¡He visto los barrios pobres justo en frente de mí! ¡Esto no es broma! ¡Realmente necesitan nuestra ayuda! ¡La Pobreza es real!", publicaba Niall. "Me siento muy honrado de ser parte de rednoseday. Por favor, ¡que este año las donaciones sean grandes!", añadía Louis.

Una vivencia de lo más especial para estos artistas que están grabando 'One Way or Another', de Blondie, con el fin de recaudar grandes cantidades de dinero con la venta de copias y en el que esperan contar, por supuesto, con el apoyo de sus seguidores. ¿Te animas?