One Direction revolucionan las calles de Madrid durante su visita a nuestro país

Acaban de aterrizar en nuestro país y ya se han producido los primeros desmayos y se han desatado las primeras histerias. Los chicos de One Direction ya están en Madrid levantando pasiones a su paso.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tolimson se encuentran en la capital para promocionar Take Me Home, su nuevo y esperado álbum -tras su exitoso début con Up all night- que verá la luz el próximo 13 de noviembre.

El fenómeno pop mundial más importante de los últimos años ha posado para todos sus fans en un photocall instalado en el interior del Hotel Eurostars Madrid Tower. Allí Xavi Martínez, el locutor del exitoso programa Euroclub, los ha entrevistado y en Celebrities.es te contaremos todo acerca de este momentazo.

Además, a través de Twitter ya hemos podido ver algunos de los divertidos momentos que están viviendo. Por ejemplo, a Niall le han regalado jamón serrano.

Por la noche, los ídolos de masas acudirán a 'El Hormiguero 3.0', el programa de Antena 3 que capitanea Pablo Motos que promete ser de lo más especial y en el que seguramente veamos a los chicos someterse a todo tipo de absurdas y divertidas pruebas.

En este su segundo trabajo, los chicos de One Direction, descubiertos por Simon Cowell en la edición británica de Factor X, participan por primera vez en la composición y hacen de él su trabajo más personal.

El día antes de su esperada llegada, tuvo lugar la Convención Fan de One Direction en Madrid donde los seguidores del quintento británico pudieron asistira a un encuentro muy especial aunque sin la asistencia del grupo.

A pesar de su fugaz aparición en nuestro país y para fortuna de todos sus fans, Niall, Zayn, Liam, Harry y Louise volverán a España la próxima primavera para ofrecer dos conciertos en Barcelona y Madrid los días 22 y 24 de mayo respectivamente.