One Direction responde a las polémicas declaraciones de Zayn Malik en la revista Billboard: “Sólo quiere llamar la atención”

Si pensábamos que entre Zayn Malik y One Direction había buen rollo, ¡nada de eso! Parece que los ex compis no se llevan nada bien, sobre todo teniendo en cuenta las ‘perlitas’ que Zayn lanza contra su ex grupo.

La entrevista en la revista Billboard que el ahora cantante en solitario ha concedido, ha levantado muchas ampollas. Entre sus declarciones asegura que el tema ‘Drag Me Down’ le encantó pero que el segundo, ‘Perfect’, no le gustó nada, por lo que ya no pensaba comprar el disco.

Por si fuera poco, también indicó que, aunque había intentado ponerse en contacto con ellos, había sido inútil puesto que parecía que habían cambiado de número de teléfono y tampoco ninguno de ellos le llamaba.

Todo ello ha llegado hasta Harry Styles y Niall Horan, quiénes han confesado a personas cercanas, tal y como indica el portal Hollywoodlife, que están seguros de que Zayn está desesperado por llamar la atención a toda costa, y que lo que busca es que se hable de él. Es más, esas mismas fuentes aseguran que los chicos, que ahora se encuentran de descanso, no están sorprendidos por la polémica puesto que se la esperaban.