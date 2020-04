EL CANTANTE LO HA REVELADO EN EXCLUSIVA PARA THE SUN

Liam Payne ha revolucionado por completo a los fans de One Direction tras sus declaraciones en exclusiva para el diario The Sun. Según sus palabras, los miembros del grupo estarían en conversaciones secretas con motivo del décimo aniversario de la banda. Rápidamente #OneDirection2020 se ha convertido en trending topic y en las redes sociales no se habla de otra cosa.