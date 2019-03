One Direction recibe sus 'Teen Choice Awards' de la forma más original

UN VÍDEO MUY DIVERTIDO DIRIGIDO A LOS FANS

El grupo One Direction ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la noche de los Teen Choice Awards 2012. Y no sólo por haber conseguido nada menos que tres galardones en forma de tabla de surf, sino por demostrar ser los más originales recogiendo el premio. Lo hicieron con un video realizado por ellos mismos, en el que se disculparon por su ausencia en la gala y agradecieron a todos sus fans sus votaciones de una forma que no dejo indiferente a nadie.