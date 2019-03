'One Direction' rechaza la relación sentimental entre Harry Styles y Taylor Swift

Según el portal de noticias del corazón ‘RadarOnline’ sus compañeros de grupo Niall, Zayn, Liam y Lois están preocupados por está relación, ya que Taylor Swift tiene una conocida tendencia a criticar a sus exparejas a través de sus canciones. La cantante ha compuesto temas como ‘Forever and Always’ donde hablaba de Joe Jonas, ‘Dear John’ sobre John Mayer o su famosísimo 'We Are Never Ever' acerca de Jake Gyllenhaal. Ella no confirma todas estas referencias pero sí afirma inspirarse en sus experiencias para dar letra a sus canciones.

Ahora, son los miembros de ‘One Direction’ los que están preocupados por las posibles futuras consecuencias de la relación de Harry y Taylor. Su trabajo como banda musical requiere ahora de mucho tiempo por lo que consideran que esta relación es incompatible con su trabajo. Creen que esta historia sentimental está yendo demasiado rápido para lo ocupados que están ahora mismo. Según ‘RadarOnline’ los miembros de la banda se sienten muy incómodos con esta relación debido al empeño de Taylor Swift de humillar a sus exnovios en sus polémicas canciones. Sólo les queda esperar que cuando la nueva pareja rompa su relación lo haga de forma cordial, ya que de lo contrario sería toda la banda, y no sólo Harry Styles, la afectada por las canciones de Taylor. Esto podría suponer un gran problema para los intereses comerciales de ‘One Direction’.

De todos modos, este tipo de noticias no son nuevas en el historial del grupo, otro de los componentes: Liam Payne, tuvo una relación sentimental con Leona Lewis, que lo utilizó para poner celoso a su exnovio Dennis Jauch. Aunque en este caso las cosas no acabaron mal ya que los dos cantantes tienen una relación de amistad que sube a otro nivel cuando ambos están solteros.