One Direction se quita la camiseta para el nuevo videoclip de Jason Derulo, Talk Dirty

L@s 'directioners’ van a hacer arder el video viral de Jason Derulo. Y es que los componentes del grupo One Direction han participado en su nuevo video. Y no sólo eso, Niall Horan y Harry Styles han querido aparecer... ¡Pero a lo grande!

Los dos cantantes no han dudado en ningún momento en quitarse la camiseta frente a las cámaras y hacer lo que mejor saben después de cantar: lucir torso para que todas sus fans se queden boquiabiertas.

Pero no han sido los únicos famosos que han querido participar en la nueva versión de ‘Talk Dirty’ del cantante. Y es que Ariana Grande, Enrique Iglesias, Robin Thicke y Will i Am también han acompañado a Jason haciendo playback.