One Direction publica su nuevo videoclip 'Night Changes' de su disco 'Four'

CITAS IDEALES PERO CON TRÁGICOS FINALES

¡Por fin One Direction ha publicado su nuevo videoclip, 'Night Changes'! Un nuevo trabajo que forma parte de su nuevo disco, 'Four', en el que los chicos viven citas ideales pero con trágicos finales: uno vomitando, uno herido, otro arrestado… ¡Esperemos que esto sólo les ocurra en la ficción!