One Direction publica su nuevo videoclip 'Midnight Memories'

EL SENCILLO QUE DA NOMBRE A SU DISCO

¡Sííí! El nuevo videoclip de One Direction, 'Midnight Memories', el sencillo que da nombre a su disco por fin ha visto hoy la luz. Tras una semana donde los nervios de los directioners estaban a flor de piel con filtraciones del nuevo vídeo a través de las redes, las uñas pueden descansar porque el clip ya está aquí. ¿Qué todavía no lo has visto? ¡Pues no esperes más porque los chicos de '1D' lo parten!