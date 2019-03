One Direction presenta en Londres su película ‘This is us’ ante millones de fans

UN DOCUMENTAL SOBRE SU DÍA A DÍA EN EL GRUPO

Londres suena hoy al ritmo de One Direction. Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson han presentado su película-documental 'This is us'. En ella los componentes de '1D' quieren mostrar a sus fans su día a día dentro del grupo, ¿y qué mejor forma de hacerlo que grabando durante su gira mundial? Con Leicester Square abarrotado, los chicos han pasado por la alfombra roja y han hecho las delicias de sus seguidores.