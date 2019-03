One Direction: "No nos vamos a separar, nos vamos a tomar un merecido descanso el próximo año"

Tras el revuelo formado por la impactante noticia de que One Direction había decidido separarse, los chicos han tenido que intervenir para calmar a los fans. Además han dejado claro que no se van a separar, simplemente van a tomarse un merecido descanso.

El grupo ha decidido calmar a las masas tras las redes sociales, así que Louis Tomlinson publicó: "Vuestro apoyo es indescriptible. Es solo un descanso. ¡¡No vamos a ninguna parte!!", dejando claro que solo se tomarían un descanso en marzo de 2016, que es la fecha en la que finalizan todos sus compromisos.

Niall Horan, por su parte, también quiso dejar claro que no se trataba de una separación: "Hay muchos rumores corriendo. No nos vamos a separar. Nos vamos a tomar un merecido descanso el próximo año. Todavía tenemos muchas cosas por delante que hacer. No puedo esperar a que veáis nuestra nueva música".