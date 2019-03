One Direction lanza su nuevo disco 'Made in the A.M' coincidiendo con que todos están solteros

Todos y cada uno de los chicos de One Direction lo han confirmado en una de sus últimas entrevistas: ¡están solteros!



No había sucedido desde sus comienzos y es que, por primera vez en cinco años, están libres. Sus integrantes lo han ido dejando con sus respectivas parejas uno a uno.



Liam Payne dio por finalizada su relación con Sophia Smith. Hasta se bloquearon en Instagram y no se les ha vuelto a ver juntos en público. Hace tiempo que Niall Horan y Melissa Anne Whitelaw rompieron por la distancia que les separaba. Louis Tomlinson y Eleanor Calder dejaron su noviazgo a principios de este año. Y a Harry Styles no se le ha relacionado con ninguna novia desde hace tiempo.



Sus fans deben de estar como locas solo de pensar que podrían salir con alguna de estas estrellas y conquistar sus corazones, porque el de ellas seguro que se derrite por todos y cada uno de sus ídolos. De momento puede seguir soñando con ellos y con su música porque One Direccion ha sacado hoy su nuevo álbum: 'Made in the A.M'. Los dos singles más destacados en YouTube con millones de visitas son ‘Perfect’ y ‘Drag me down’, y seguro que siguen sumando.



La banda presentará su nuevo disco este sábado en Londres. Ahora podrán disfrutar de ser jóvenes y solteros hasta que se confirme lo contrario. A ver cuánto tiempo duran sin que un nuevo amor aparezca en sus vidas...