One Direction y Jimmy Fallon te cantan el villancico más divertido de esta Navidad

Interpretan en Youtube la canción "Santa Claus is Coming to Town"

No pierdas el vídeo que muestra a los integrantes de One Direction cantando el villancico “Santa Claus is Coming to Town” junto al conductor de televisión Jimmy Fallon y la banda de rap alternativo The Roots. Un divertido villancico con el que ponen color a estas entrañables fechas en las que seguro lo estarán pasando en grande.