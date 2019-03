One Direction grabará dos álbumes más antes de separarse definitivamente

"Los grupos no duran para siempre". Éstas han sido las palabras del fundador de One Direction Simon Cowell, unas declaraciones que ya han desatado la locura y angustia de l@s millones de fans de la banda británica. El magnate de la música continuaba diciendo en la entrevista para el 'Daily Star': "Creo que harán al menos dos discos más, y ahora están en medio de la creación de uno. Los grupos no duran para siempre". Sobre los rumores de si Harry Styles se iría del grupo para comenzar su carrera en solitario, Cowell comentó: "No, no creo que eso vaya a pasar pronto. Pero al final, estoy seguro que todos lo harán".

El creador de la banda más exitosa del momento parece estar bastante seguro de que los chicos de 1D terminarán separándose aunque, según fuentes cercanas, Harry, uno de los líderes más importantes de la banda, ha asegurado que permanecerá junto a los cuatro chicos hasta que sea viejo y no le dejen cantar más.

Rumores y predicciones aparte, l@s directioners ya han mostrado una vez más su apoyo incondicional hacia los ingleses subiendo fotos de sus comienzos y momentos especiales como los que protagonizaron durante el talent show 'X Factor'. Habrá que esperar hasta que ese segundo y supuesto último álbum de estudio llegue para saber si definitivamente se separan. Pero mientras tanto, ¡a disfrutar de los guapérrimos de One Direction como loc@s!