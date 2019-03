One Direction gana por goleada nuestra batalla celebrity de la semana

BATALLA CELEBRITY DE LA SEMANA

¡One Direction se convierte en claro vencedor de nuestra batalla celebrity de la semana! Y es que si a comienzos de la semana os hacíamos elegir entre los británicos y la banda australiana, 5 Seconds of Summer, habéis demostrado que lo tenéis muy muy claro. Se ve que la no nominación de los One Direction a los Video Music Awards os ha dado fuerzas y habéis querido animar a la banda con vuestros votos y demostrar que siguen siendo los número uno.