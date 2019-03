One Direction explica cómo decidió darse un año de descanso

los chicos se muestran muy sinceros

¡Qué no cunda el pánico directioners! Aprovechad ahora para disfrutar de los conciertos que nos brinda la banda este año porque One Direction ha decidido darse un año de tregua después de 5 años subidos a los escenarios. Ahora, tras muchas especulaciones, los chicos de One Direction han confesado en el progama de James Corden, The Late Late Show, por qué decidieron tomarse este largo respiro.