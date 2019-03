One Direction estrena nuevo single 'Steal My Girl' de su próximo álbum 'FOUR'

Se trata del cuarto álbum de estudio de la banda británica

Liam, Harry, Louis, Zayn y Niall de One Direction lo han vuelto a hacer... ¡estrenar un nuevo temazo! 'Steal My Girl' es el nuevo single de su próximo álbum de estudio 'FOUR', y ya está disponible para que todos los millones de seguidores de One Direction puedan disfrutar de su nueva música. El tema ha despuntado en Youtube, donde ya cuenta con más de 1 millón de visitias en el primer día y seguro que 'Steal My Girl', no tarda en convertirse en número uno de las mejores emisoras de radio. ¿A qué esperas para escuchar este temazo de '1D'?