One Direction estrena nuevo poster oficial para su gira 'On the road again Tour 2015' sin Zayn Malik

Zayn Malik abandonó One Direction hace ya un mes, una salida que dio mucho de qué hablar y que por supuesto supuso un duro golpe para sus fans.

Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson son ahora el nuevo 1D y es por eso que han querido renovar y han estrenado el nuevo poster oficial para lo que queda de su gira 'On the road again Tour 2015' que arranca de nuevo en junio.

Parece que Malik ya forma parte del pasado… fue uno de los más aclamados por l@s directioners y ahora ha sido rechazado por muchos de ell@s. De sus compañeros solo recibe la indiferencia, ya que han continuado con sus responsabilidades como si nada hubiese pasado.